"¡Pero si tú no trabajas!": la respuesta de una afectada por los alquileres a un propietario de 200 viviendas

"Pero si no me conoces"

Intenso momento el que se ha vivido en laSexta Xplica. Intenso, por el debate sobre la vivienda. Uno en el que han participado afectados y afectadas por los precios y rentistas con, como Rubén Zaballos, 200 pisos en propiedad.

También Camarero, quien ha pedido sinceridad tanto a propietarios como a inquilinos: "Los propietarios, sí, 'queremos ganar dinero'. Rubén, cuando te han preguntado si especulas, has dudado. No pasa nada".

Eso lo ha respondido Zaballos, diciendo que lo que él hace no es especular. Entonces, ha intervenido una joven afectada por los alquileres. "¡Pero si tú no trabajas!", ha exclamado ante un Zaballos sorprendido: "Ah, que no trabajo. Pero si no me conoces".