Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, ha afirmado en laSexta Xplica que "si la gente no puede ahorrar, no es porque no sepa gestionar su dinero, sino porque el alquiler se está comiendo la mitad del sueldo". En este sentido, Arcarazo ha destacado que "somos el país de Europa que dedicamos un porcentaje mayor de los sueldos a pagar la vivienda".

"No es un tema de que la gente no sepa gestionar su dinero, sino es un tema de que en este país, la especulación está legalizada", ha denunciado, al tiempo que ha señalado que "Pedro Sánchez se está atreviendo ahora con los bancos y con las eléctricas, pero con quien no se atreve es con los fondos de inversión, que en este país tienen el grifo abierto para estrangular a los vecinos". "No se trata de culpar a los individuos, sino a ver dónde se va el gasto a la gente, que es a la vivienda", ha concluido.