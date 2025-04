La opinión de Jorge Branger sobre Trump que provoca las carcajadas (irónicas) de Bernardos: "Es sereno a la hora de negociar uno a uno"

El emprendedor Jorge Brenger ha destacado que Trump "ha sido presidente de EEUU dos veces y es billonario", a lo que Bernardos le ha respondido que el líder estadounidense "no es un empresario, sino un especulador inmobiliario".

Jorge Branger, emprendedor y autor de 'El club del 1%', ha defendido en laSexta Xplica que Donald Trump "ha demostrado durante décadas que es un genio en el marketing y ventas de merchandising, además de en la negociación". "Y luego está la parte de ser un bocazas, que no es nada malo", ha expresado el emprendedor, quien ha destacado que Trump "ha sido el primer presidente de EEUU en pisar Corea del Norte".

"Trump habla mucho, pero yo creo que es una persona muy serena a la hora de negociar uno a uno", ha afirmando, tras lo que Gonzalo Bernardos no ha podido evitar soltar unas carcajadas irónicas y comentar: "¿De verdad te lo crees?". Así, Branger ha destacado que Trump "ha sido presidente de EEUU dos veces y es billonario". "Tiene cinco billones de patrimonio. A mí me hace gracia cuando la gente ve a figuras como Trump si fuesen tontos o inútiles", ha manifestado, tras lo que Bernardos ha subrayado que Trump "no es un empresario, sino un especulador inmobiliario al que le va bien cuando las cosas van bien al mercado inmobiliario". "Quien rescató a Trump del desastre inmobiliario fue la tele. En EEUU, es una celebritie", ha zanjado el profesor de Economía.