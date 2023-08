Laura Blanco ha asegurado que "la palabra meritocracia se ha puesto muy de moda en parte del tejido productivo español", sin embargo, considera que se trata de "un término envenenado".

"Hace que parezca que quien no ha conseguido algo no lo tiene porque es un vago, porque no se lo ha merecido", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "se inyecta mucho pesimismo a las nuevas generaciones de jóvenes que también se están esforzando" porque "el punto de partida ha sido diferente".

"No les podemos, como sociedad, quitar la ilusión para conseguir algo. Recordemos que el 44% de las desigualdades que tiene una persona son en origen y un tercio de la riqueza que tienes depende de que tengas, o no, una vivienda en propiedad, o que la llegues a heredar", ha apuntado también.

Laura Blanco ha defendido "el concepto de política redistributiva" y ha puesto el foco en la educación como "la pata clave para que el punto de partida sea el mismo": "Está muy bien el salario mínimo y las pensiones, pero hagamos esa redistribución de la riqueza con una educación pública de calidad que permita que todos los chavales, nazcan donde nazcan, de verdad puedan aprender informática, programación e idiomas y que eso no dependa de clases particulares".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de los mejores momentos de la temporada de laSexta Xplica que el programa ha recordado durante este sábado 12 de agosto.