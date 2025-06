Camarero alerta: "La falta de vivienda para los trabajadores del sector turístico puede acabar con la economía en esos sitios"

El periodista económico José María Camarero advirtió en laSexta Xplica sobre "el tema de la vivienda en las zonas turísticas y en todos los negocios que tienen que ver con la hostelería": "La falta de vivienda para esos trabajadores puede acabar con la economía en esos sitios; y no lo dice Camarero, sino muchos informes nacionales e internacionales", señaló el periodista.

Así, Camarero destacó que esto "no es ninguna tontería", ya que, según dijo, "llegará un momento en el que a esos trabajadores no les compense irse a esos sitios, y en el que empresas no quieran ir a esos sitios porque no encuentran trabajadores". "Eso es un verdadero riesgo. Cuando en esas zonas no haya trabajadores ni empresas que quieran ir ahí, lloraremos, y lloraremos mucho", alertó.

Además, el periodista señaló que si unas vacaciones a una pareja le pueden llegar a costar 2.800 euros, eso supone "dos pagas para la mayor parte de la gente que trabaja en España porque", subrayó, "la mayor parte de la gente cobra 1.500 euros". "Acordémonos de toda esa gente que no llega a fin de mes y que ni siquiera puede permitirse una semana de vacaciones. Eso son los grandes riesgos que tiene la economía", concluyó.