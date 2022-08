"El Gobierno ha hecho un acto en mi opinión, inconstitucional, que es limitar las competencias de los órganos del Poder Judicial por una cuestión de oportunidad política, de interés político y luego, cuando le ha convenido, ha modificado a su vez lo que ya había modificado, lo cual ya es delirante", afirma en laSexta Noche Paco Marhuenda.

Para el periodista, la intención es clara: "Aquí lo que se trata es de asaltar el Poder Judicial. Desde el primer momento, el CGPJ y el Tribunal Constitucional han estado al amparo de lo que han querido los políticos, lo cual es muy malo, en mi opinión por lo menos. Va en contra del principio constitucional. Lo que el Constituyente quería no es lo que tenemos ahora", asevera.

Lo más grave para el director de 'La Razón' en este ámbito es que los independentistas y Podemos tengan control sobre el CGPJ, puesto que "van a decir que es constitucional lo que les dé la gana". La solución, según Marhuenda sería que "se buscaran a juristas de reconocido prestigio, que en España hay un montón".

Acerca de la última polémica surgida en el PP sobre la existencia de un acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, aparentemente desconocido para Feijóo, el periodista afirma sentirse sorprendido: "Es la primera noticia que he tenido. Estoy convencido de que no lo sabía la actual dirección. Hasta el día de hoy he pensado que no existía un papel escrito". Sin embargo, considera que este debate carece de importancia y afirma que "cuando lleguen las urnas veremos si a los españoles que votan al PP les molesta esto o si prefieren que el CGPJ no esté en manos de Podemos".

"Yo, como español y jurista, prefiero que el CGPJ no esté en manos de Podemos", concluye Paco Marhuenda.