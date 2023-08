Paco Ledesma, víctima del trabajo precario de 34 años, contó en laSexta Xplica que no tiene "ninguna posibilidad" de independizarse. "Las ofertas de trabajo estarían bien si fuesen durante la carrera para completar, los fines de semana y cosas así, pero es que me ofrecen 10 o 15 horas y en Madrid", indicó el hombre, quien vive en Sevilla con sus padres, a lo que añadió: "Dicen que Madrid tiene más oportunidades laborales, ¿pero cómo me voy yo de Sevilla a Madrid para trabajar 15 horas semanales?".

Así, el profesor lamentó que "la situación es horrible, y lo peor es que no parece que vaya a mejorar". "Yo este verano he echado 150 currículums entre centros privados y concertados de para ser profesor. Además, he echado en el sector turístico, me he movido por hoteles, para trabajar de recepcionista, porque también tengo experiencia de eso, y me ha respondido una persona de 150 y no me cogieron", señaló Ledesma, tras lo que expresó que sus padres no le dicen nada, porque sabe que se agobia más, pero subrayó que ellos con su edad "ya tenían dos hijos". "Estamos todos con nuestros padres y no vemos el momento de salir", manifestó.