La polémica con las patatas de sabor a jamón están en boca de todos, no es que las vayan a prohibir, sino que van a cambiar para tener una mayor "calidad". Así lo explica el nutricionista Pablo Ojeda en Sábado Clave, donde aclara que con "la nueva ley en el etiquetado tendrá que poner hechas con 'aromas naturales', tal y como ponen en el salmón, en algunos tipos de queso o en el beicon".

"Lo que ha sucedido es que las licencias de estos aromas a humo se tienen que renovar cada ciertos años", comenta el experto. Después del último estudio que se ha hecho, los expertos explicaron su preocupación por la genotoxicidad de cualquiera de los ocho aditivos que proporcionan el sabor a ahumado. "Estos pueden alterar el material genético", comenta Pablo Ojeda.

El nutricionista también aclara que, si les han dado un plazo de cinco años para modificarlo, esto es porque "no es tan malo", solo "en exposiciones muy altas y consecutivas". "Estos procesos en la industria alimentaria no son tan rápidos", explica, y añade que las patatas con sabor a jamón "no van a desaparecer", al igual que "el bacón o las salchichas". "Simplemente van a tener más calidad".