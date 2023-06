Pablo Ojeda expresó su tajante opinión sobre los palitos de cangrejo en laSexta Xplica. "Aquí me va a caer, pero los palitos de cangrejo que ponen en los envases "altos en proteína" no hace falta tomarlos para ponerte más fuerte". Así, indicó los ingredientes de estos palitos, en los que no aparece la palabra 'cangrejo' por ninguna parte: "Lleva proteína de pescado, pero no te especifica qué pescado, agua, almidón y aceites vegetales".

En este sentido, el nutricionista alertó de que, "por norma general, cuando no te especifican el tipo de aceite y solo te pone 'aceites vegetales' suele haber palma por ahí metido, así que cuidado". De esta forma, recomendó sustituir los palitos de cangrejo por "alimentos de toda la vida donde podemos encontrar proteína sin complicarnos la vida", como el huevo o el yogur.