Óscar Romero, quien tuvo que volver a casa de sus padres con sus hijos, habló en laSexta Xplica de su complicada situación y tras escuchar que el problema de la vivienda afecta a la salud mental, expresó: "Si esto es así, a mí me quedan dos días".

Por su parte, José María Camarero señaló que "ningún gobierno quiere gestionar vivienda pública porque es un problemón". "Perdona que sea tan claro, pero los datos están ahí. Todo esto viene de esos sorteos que se hacían en plazas de toros en la Comunidad de Madrid. No se quiere gestionar vivienda social porque requiere gestionar gente vulnerable, gente que no puede pagar su vivienda y hay que habilitarle una situación diferente", manifestó el periodista, tras lo que insistió en que "eso es una labor tan ingente y que requiere tanto esfuerzo y dinero que no se quiere hacer".

"¿Sabes lo que van a conseguir? Que le dé una patada a una puerta de viviendas que están vacías", expresó entonces Óscar, a lo que Camarero le respondió que "esa tampoco es la solución". "¿Entonces qué hacemos? ¿Que nos engañen?", se preguntó el hombre, al tiempo que el periodista económico insistió en que "la gestión de la vivienda pública no se quiere realizar porque es un problemón".