Óscar Romero, quien tuvo que volver a casa de sus padres con sus hijos porque no podía pagar un alquiler, contó en laSexta Xplica que su situación es "peor" que la última vez que acudió al plató. Además, tras escuchar que el problema de la vivienda afecta a la salud mental, expresó: "Si esto acorta la vida, a mí me quedan dos días".

Así, relató que lo último que se ha encontrado es que lleva "cuatro años solicitando a la Comunidad de Madrid una vivienda y resulta que lo último" de lo que se ha enterado es de que le van a tener que "meter en nómina" porque le han dicho que "mande un correo porque ni ayuntamientos ni la Comunidad de Madrid saben las viviendas que tienen vacías". "Yo les mandé un correo del que no he recibido respuesta, porque no saben las viviendas que hay", denunció Óscar, a lo que añadió: "¿Voy a ser yo el que le diga a la Comunidad de Madrid las viviendas que están vacías y llevo cuatro años pidiendo una?"