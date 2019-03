Revilla a Urdangarin: “Si no quieres que salgan los mails, no haberlos publicado presunto chorizo”

Una jueza de Barcelona ha aceptado la petición del abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives y ha prohibido cautelarmente la publicación de nuevos correos electrónicos que afecten a la intimidad del marido de la infanta Cristina o a la de su familia. Ahora, el duque de Palma tiene un plazo para demandar a todo aquel medio de comunicación que haya publicado dichos correos.

Miguel Angel Revilla no puede ser más claro. “Si no quieres que salgan los mails, no los publiques presunto chorizo”, ha asegurado refiriéndose al duque de Palma.

Revilla considera que el yerno del rey es la “avaricia personificada”, ya que una persona como él tendría “que dar gracias todos los días por esa suerte que ha tenido de convertirse de jugador de balonmano a esposo de la hija del rey y ganar tres millones de euros de una empresa españolas solo por ser yerno del rey”.