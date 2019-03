Varios manifestantes dejan en evidencia a los radicales: "Iros por ahí a liarla si queréis, aquí no"

Varios manifestantes se enfrentaron a los radicales de las protestas del 22M. Sin piedras, sin palos, sólo con la palabra les dejan en evidencia. En el Paseo de Recoletos, muy cerca de la plaza de Cibeles, mientras unos radicales recogen piedras, de los que uno lleva además un palo en la mano, entra en escena una mujer que les recrimina con un megáfono en la mano.

No fue la única. Poco después, y en medio de los disturbios en los alrededores de la estación de Atocha, un grupo de manifestantes se encuentra cara a cara con un chico encapuchado, con pasamontañas. Él les dice que la Policía le ha pegado: "¿No ves que me estaban dando de hostias? ¡Qué me están dando de hostias!".

Ellos reaccionan así: "Estamos esperando para irnos a nuestra casa. Estamos cansados de caminar. Iros por ahí a liarla si queréis, aquí no. Estamos esperando a los autobuses para ir a nuestra casa ¡Eh! Con los cojones hinchados a caminar". Enfado por lo que estaban viendo, por lo que estaban destrozando, después de 22 días caminando por España.