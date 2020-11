Olga Mediano, neumóloga del Hospital Universitario de Guadalajara, ha mostrado en laSexta Noche cómo es el tubo que se utiliza en las UCI de los hospitales para intubar a pacientes graves con coronavirus.

Así, la doctora ha explicado cómo es el proceso de la intubación: "Se mete el tubo por la boca en la UCI, llega hasta el sistema sanitario y se conecta al ventilador". En este sentido, la doctora ha explicado que "una intubación es un proceso agresivo, por lo que puede producir infecciones". "Además, el paciente tiene que estar sedado y no moverse, lo que trae también muchas complicaciones", ha señalado, algo que, según ha afirmado, "no ocurre con la UCRI".

Las UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios) son, tal y como ha indicado Mediano, "espacios donde se trata a pacientes con una insuficiencia respiratoria grave y se pueden beneficiar de soportes respiratorios no invasivos, es decir, estar no intubados". De esta forma, las UCRI son un paso intermedio entre planta y UCI, en las que no se realizan intubaciones, sin que al paciente se le pone una mascarilla y está consciente.

Sin embargo, según ha apostillado Mediano, durante la pandemia han tenido que "sedar un poco a los pacientes porque la ventilación se ha extendido durante días, ha sido muy larga y para que lo toleraran bien".

Además, la neumóloga ha señalado que las UCRI "también sirven para sacar a los pacientes de la UCI de forma muy precoz", lo que quiere decir que puede evitar la saturación de las UCI, y de ahí la gran importancia de estos espacios.

La doctora ha indicado que otro sistema que utilizan en las UCRI es el "helmet en ventilación mecánica no invasiva, una especie de casco de plástico". "El paciente mete la cabeza. Es lo mismo que la mascarilla, pero con otro sistema", ha señalado.

Por último, Mediano ha mostrado cómo van los sanitarios en las UCRI para evitar contagios: tienen que llevar gafas protectoras, mascarilla FP3 o FP2 y un mono íntegro totalmente impermeable.