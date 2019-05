Tenso encontronazo entre Antonio Maestre y María Claver: "Comparas a un republicano con un racista y un machista"

Para Antonio Maestre "el centro ideológico no existe" y se coloca a un partido en ese espectro "por contraposición con el resto", algo que habría ocurrido "estas elecciones con el PSOE porque el resto le ha dejado". El periodista es muy crítico con quien dice ser de centro y "pacta con la extrema derecha".

En ese momento María Claver le ha interrumpido para preguntarle si piensa lo mismo de la "extrema izquierda". Maestre es claro: "No es lo mismo ser racista que antirracista. No es lo mismo decir que los negros no tienen derechos que decir que los negros no tienen derechos".

"No es equiparable una formación que atenta contra derechos fundamentales de colectivos desfavorecidos, que una formación que considera todo lo contrario", ha zanjado Maestre.

Por su parte Claver ha defendido que "en la izquierda sobre pactos es casi mejor no hablar" porque "si hablamos de Podemos se ha posicionado contra el régimen del 78 y se ha manifestado públicamente republicano, que no es muy constitucional".

Antonio Maestre ha saltado alarmado por la comparación: "Me estas comparando ser republicano con decir que a los homosexuales los tenemos que meter en un gueto en la Casa de Campo. Ser republicano es algo legal que no atenta contra nada y nadie".