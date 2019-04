Susana Díaz, candidata a la Secretaría General del PSOE, en laSexta Noche

"No me gusta que se use el relato del 'voto cautivo' entre los militantes", afirma la candidata a la secretaría general del PSOE, Susana Díaz, que responde así a Patxi López y a su denuncia de "coacciones y presiones" en la recogida de avales para las primarias del PSOE.

Susana Díaz no considera que sus compañeros de partido sean sus rivales. "No voy a mirar que el talento del partido haya mirado a una candidatura o a otra. Me rodearé de los mejores".

Díaz no tiene problema en desvelar qué cobra como presidenta de la Junta de Andalucía. Sobre el impuesto de sucesiones en Andalucía, Díaz apunta que se han dicho muchas mentiras.

Además, desmiente que durante el Comité Federal del PSOE se produjera un derrocamiento de Pedro Sánchez como líder. "Se proyectó una imagen vergonzosa que hemos sufrido desde entonces".