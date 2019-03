Sor Lucía Caram: "Este Gobierno no tiene entrañas"

Cristóbal Montoro afirmó recientemente que el informe de Cáritas, avalado por Save the Childrens, Unicef y Cruz Roja, era falso. Para la monja contemplativa sor Lucía Caram sus palabras son una falta de respeto. "Los pobres se han vuelto invisibles para los que mandan y que siguen empeñados en recortes sociales donde no se pueden contar. Encima que están siendo ayudados, se está parando el golpe e impidiendo una factura social, el señor Montoro como todo su Gobierno nos acusa de mentirosos y descalifica el informe de Cáritas".

Esta religiosa considera que el actual Gobierno no tiene entrañas y "mira a otro lado para descalificar a quienes les están sacando las ‘papas’ del fuego. Pide Caram que tanto Montoro como Rajoy deberían ponerse al lado de la gente y ver qué necesita. "Este Gobierno no quiere escuchar y cada día vemos nuevas manifestaciones de prepotencia".



La crisis y las políticas del Partido Popular están fragmentando a la sociedad, que observa cómo crecen las desigualdades entre ricos y pobres. Caram asevera que la población no quiere la desestabilización del Gobierno ni un estallido social, pero cree que "otro mundo es posible".

Para terminar con las críticas al titular de Hacienda, esta monja argentina afincada en Cataluña sentencia: "Montoro nos ha escupido la mano que le hemos tendido, pero también ha escupido a la cara a la gente".