Rifirrafe entre Javier Aroca y Pablo Montesinos: "No necesito que nadie me apunte"

CUENTA ATRÁS PARA EL 20D

Javier Aroca ha dicho en laSexta Noche que le sorprende "que se pretenda demonizar las coaliciones". Además, ha afirmado que "una de las lecciones de la democracia es que gobierna el que puede hacerlo, no quien más votos tiene" y que no se sabe lo que va a ocurrir. A sus palabras, Pablo Montesinos ha añadido que "ese es el problema". A continuación, Aroca ha dicho que no necesita que nadie le apunte.