El resumen de la semana con Iñaki López

El 86% de los ciudadanos no se fía de Rajoy, y la verdad, viendo los datos del paro, déficit y la subida de impuestos, cabe sospechar que el 14% restante que sí se fía sean todos parientes cercanos de Pontevedra.



Pero es más alucinante aún que la gente confíe todavía menos ¡en el líder de la oposición! El 89% no se fía de Rubalcaba. ¡Pobre! Esperemos que no se entere de esta encuesta como no se enteró de lo que pasaba en Ponferrada.



Otra institución que suspende clamorosamente es la Monarquía. Una nota de 3,6 sobre 10. ¡Un penco tajante! Y eso que el CIS había librado a la Casa Real de examinarse desde octubre de 2011, que desapareció misteriosamente de la encuesta.



Pero el regreso ha sido pavoroso. La Monarquía se convierte en un problema para los ciudadanos y muchos creen que la familia real debería optar por probar aquella "movilidad exterior" a la que hacía referencia Fátima Bañez.



Suspendidos pero por poquito estamos los medios de comunicación: 4,7 sobre 10. Empezamos desde ahora mismo a trabajarnos esas 3 décimas que nos permitan aprobar y pasar limpios a Septiembre.