Pedrerol: "Madrid se ha presentado tres veces y no hemos aprendido"

El sueño olímpico de Madrid 2020 no ha podido ser. Después de que, por tercer ocasión, la ciudad se presentara para acoger los Juegos Olímpicos, las ilusiones se han esfumado.

A pesar de la negatividiad, en laSexta Noche, el socialista Antonio Miguel Carmona insta al optimismo y a llevar a cabo un referéndum para conocer cuál es la opinión real de los madrileños sobre una nueva candidatura de la capital.

Carmona recuerda que, pese a los JJOO, "los madrileños queremos salir de la crisis, que el Ayuntamiento disminuya su deuda y tener vacaciones". En este contexto, valora los Juegos como un pretesto para generar "valor añadido".

Desde la perspectiva política, el periodista Josep Pedrerol expresa que hay responsabilidades y que los políticos no se pueden ir "de rositas", porque se trata de un planteamiento que "no cuela". "Madrid se ha presentado tres meses y no hemos aprendido nada", sostiene. Sostiene que "algo se ha hecho mal" con tres intentos y perdiendo los tres.