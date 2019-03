Pablo Casado, PP: "Zapatero fue el desastre español y Rajoy será el milagro"

¿SEGUIMOS EN CRISIS? | LA PIZARRA DE GONZALO BERNARDOS

El diputado del PP, Pablo Casado, afirma que el "único" dato objetivo es que la izquierda siempre destroza la economía del país y "el PP tiene que venir a arreglarlo". Casado insiste en que Rajoy no ha afirmado que la crisis ha pasado a la historia, sólo en algunos aspectos. "La izquierda no tiene el monopolio de la sensibilidad social, la tenemos los partidos que creamos empleo, no los que predican".