Después un intenso debate de dos horas entre los ocho partidos con mayor representación parlamentaria en el Congreso, el momento más divertido del encuentro ha llegado en el tramo final del mismo, y lo ha protagonizado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

El presentador del programa, Iñaki López, anunciaba el fin del debate, con lo que se pasaba al minuto de oro de cada candidato; en esta ocasión, el primero en hablar era Esteban. No obstante, parecía que al miembro de la formación vasca no le había quedado claro cómo iba a discurrir el último bloque. "¿Último minuto sobre este tema?", preguntó.

Iñaki López le corrigió: "Es un último minuto en general, una reflexión de conclusión global". Esteban volvió a preguntar: "¿De conclusión global?". Y comenzó a decir que no tenía claro "que se hayan aprendido las lecciones de la última investidura" y que "si no hay diálogo y si no se acepta la terca realidad que hay será imposible avanzar".

Cuando iba a continuar en su exposición, el portavoz del PNV en el Congreso se fijó en el cronómetro que le informaba del tiempo que le quedaba para acabar su intervención, y en ese momento pareció entenderlo todo. "¿Es el minuto final? ¡No puede ser!", dijo con sorpresa. Esteban pidió repetir el minuto final, y se dirigió a Iñaki López, que le indicó al político que el tiempo seguía corriendo.

"Me has dicho un minuto para resumir", le reprochó Esteban a Iñaki López con humor, a lo que el presentador respondió, entre las risas de algunos de los presentes: "Vamos a poner el contador a cero por si acaso puede ser que yo me haya explicado mal". A Esteban, que intentaba disculparse por haber entendido mal el formato que tenía lugar en ese momento, hay quien ya con un tono distendido le advirtió: "¡Aitor, corre!". Finalmente, Esteban pudo aprovechar su minuto de oro.