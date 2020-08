El doctor César Carballo ha defendido en laSexta Noche que "hay determinados colectivos que se tienen que testar de manera regular". "Los sanitarios nos debemos testar de manera regular, cada 15 días o cada mes, pero no nos han vuelto a hacer ninguna prueba desde hace dos o tres meses", ha criticado el profesional sanitario.

En este sentido, el doctor ha señalado que "el Gregorio Marañón hizo una iniciativa que fue testar a todas sus residencias de ancianos porque eso te da una estrategia". "Habrá inmunes y ya sabes quién de tu residencia no se va a contagiar y puedes sobre eso hacer una estrategia diferente como, por ejemplo, puedes poner a una persona inmune con otro inmune porque sabes que no va a haber transmisión", ha indicado.

Carballo ha defendido que "sobre esto hay que pensar" y ha defendido que "cada mes o 15 días tienes que tener una política de testaje a determinados colectivos". "Esto te va a decir si hay brotes en la comunidad para que no nos pase lo que ocurre ahora, que desconocemos si hay transmisión comunitaria. A mí me gustaría ver un mapa de los rastreadores que están siguiendo. Yo vivo en Vicálvaro y me gustaría saber el mapa de mi zona para ver si puedo salir seguro", ha expresado.

Según el doctor, esto "es una cosa que se puede hacer" porque "tenemos tecnología para hacerlo" y ha criticado que si no se hace es "porque no hay una estrategia detrás ni del Gobierno ni de las Comunidades". "Hay que hacer una estrategia sobre un plan preventivo. Me parece que es una cosa que es razonable", ha manifestado Carballo.