José Carlos Díez apela a una mayor transparencia en el mercado de la electricidad

El economista José Carlos Díez ha sido muy claro en laSexta Noche. A demás de demandar una mayor transparencia en el mercado de la electricidad, Carlos apuntó que “El señor Rajoy no explica, porque no quiere explicarlo porque tiene un coste político muy elevado, que lo que no ha subido el precio del coste de la luz, los españoles también lo vamos a pagar”.

José Carlos afirmó que los españoles tendremos que pagar la diferencia del precio de la luz: “Si hubiera subido el 11% lo habríamos pagado directamente en nuestra factura mensual pero como no ha subido el 11, la diferencia entre el 2 y el 11 la van a pagar mi hijo de 3 añitos y mi hija de 6 años en la deuda pública de 10 o 15 años”.