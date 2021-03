El neurovirólogo José Antonio López ha criticado en laSexta Noche la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid frente a la unidad mostrada en el resto de territorios autonómicos para cerrar perimetralmente en la Semana Santa y evitar así el aumento de contagios en vacaciones: "Hay que cerrar. Madrid se quejaba de que no había un consenso de todas las comunidades, y ahora que lo hay también se queja".

También ha lamentado que se diga "que en Navidades se cerró perimetralmente y aun así subieron los casos", porque, según ha insistido, "no basta con cerrar perimetralmente": "Hay que seguir implementando medidas restrictivas, como el toque de queda o el desplazamiento indispensable, y potenciar lo que venimos diciendo toda la pandemia: el rastreo".

"Tenemos que empezar ya", ha exigido José Antonio López, que ha reiterado que "no basta con un cierre perimetral". En este sentido, ha cuestionado algunas de las medidas implementadas en la Comunidad de Madrid para frenar los contagios: "Lo del cierre de las áreas sanitarias no sé si está funcionando. Me gustaría que un madrileño llamara para decir si sabe en qué área sanitaria se está desplazando".