Francisco Marhuenda, sobre la parodia de laSexta Noche: "Es divertida, me gusta que se metan conmigo"

EN EL PROGRAMA 'VAYA SEMANITA'

El periodista Eduardo Inda ya está acostumbrado a las parodias de 'Vaya Semanita', pero para Francisco Marhuenda se trata de la primera vez. No lo había visto. Es divertido, me gusta que se metan conmigo", ha señalado, aunque "hay algunos que lo hacen de forma zafia". "A mi me encanta que me critiquen, que me digan cosas en las que no están de acuerdo, o que se burlen, que caricaturicen...", ha reconocido Marhuenda.