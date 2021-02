El virólogo José Antonio López ha hablado en laSexta Noche sobre la "desesperada" situación de su laboratorio. "Teníamos convenios con empresas que nos han confirmado que no pueden seguir financiándonos y nos ha llegado el finiquito para una de ellas y mucho me temo que de aquí a un mes no podremos continuar pagando a estas grandes científicas a los dos años de su tesis doctoral y, con eso, el laboratorio va a perder parte de su viabilidad", ha señalado.

El experto ha indicado que el laboratorio tiene dos proyectos de investigación con virus, el segundo desde 2020 a raíz del coronavirus. "Tenemos varias líneas con desinfectantes y antivirales. Somos un grupo pequeño que en un año hemos publicado 11 artículos en las revistas de más prestigio internacionales y, a pesar de eso, somos un grupo muy pequeño con dos investigadoras brillantísimas", ha destacado.

En este sentido, el virólogo ha contado que en estos momentos tienen "dos patentes en marcha y un artículo sobre viricidas contra el coronavirus". Sin embargo, "publicarlo ya supone un gasto, cuesta 3.000 euros de media"; por lo que están "barajando si dedicar ese dinero a la publicación o a pagar un mes más a las investigadoras".

"No lo diría si no fueran para mí dos de las más brillantes científicas que han pasado por mi grupo. Posiblemente se tendrán que ir fuera del país", ha lamentado en un llamamiento.