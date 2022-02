Marián García, más conocida como Boticaria García, ha hablado este sábado en laSexta Noche de los famosos chicles contra el COVID que han llegado a España. Primero, ha explicado su supuesto funcionamiento: "El mecanismo de acción de estos chicles, según los propios fabricantes, es que contienen unos activos que son ácidos. Ellos lo llaman el 'gel hidroalcohólico de la boca'; es decir, bajarían el PH de nuestra boca, de manera que la superficie del virus también se la cargan".

"Si estamos masticando este chicle, que ellos recomiendan hacerlo tres o cuatro veces al día, con el PH bajo no tendríamos el virus. Además, alguien con mucha carga viral podría reducir la misma", ha apuntado Boticaria, que no obstante ha advertido sobre su uso: "No es un medicamento ni ha seguido los controles de uno para poder comercializarse, y no hay ninguna evidencia de primer nivel de que esto sea eficiente para prevenir el contagio".