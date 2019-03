¿Cómo es el día a día de Luis Bárcenas entre las rejas de Soto del Real?

Después de que laSexta Noticias emitiera en exclusiva las imágenes de Luis Bárcenas dentro de la prisión de Soto del Real, es más fácil recrear cómo es el día a día del extesorero del PP en la cárcel.

A las 7:30 llega la hora de despertar. En el módulo IV de Soto del Real no hay diana, sin embargo, los presos deben levantarse. Faltan 30 minutos para el primer recuento del día. Para entonces, Bárcenas y su compañero de celda, deberán estar levantados, aseados, con la cama hecha y con la celda de apenas 10 metros cuadrados recogida.



A las 8:30 se desayuna. Normalmente, café con leche y galletas en una bandeja de lata y con cubiertos de plástico. Así comienza Luis Bárcenas sus días, después, tiene recreo.



Parte de la grabación emitida podría corresponderse al momento del recreo, se aprecia al extesorero rodeado de gente en una mesa, es el comedor de la cárcel. Las sillas tienen aspecto amarillento. Bárcenas acapara la atención, está rodeado. Otro de los momentos captado por la cámara es el de Bárcenas estudiando, el extesorero no duda en aprovechar ese tiempo.



En prisión, se cubren las necesidades básicas de los presos. Disponen de una especie de tarjeta de crédito interna, la conocen como "catumba", es recargable, hasta un total de 100 euros semanales, con la que pueden disponer de ciertos "caprichos". Por otro lado, Bárcenas utiliza su derecho a realizar una llamada telefónica al día, solo podrá estar cinco minutos tras el aparato. Algo llama la atención, él, no hace cola.



A las 13:30 llega el momento de la comida, después se lleva a cabo un recuento y viene el turno de la siesta. Hasta las cinco de la tarde, los internos deben permanecer en sus celdas. A las 17:30 llega el momento del recreo, de nuevo. Luego viene un nuevo recuento y la cena. A las 20:00 el día llega a su fin prácticamente. De forma definitiva, a las 21:30 se cierran las celdas.