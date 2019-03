Carmona: "La mejor declaración de patriotismo es la declaración de la Renta"

¿AUSTERIDAD O PATRIOTISMO?

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha valorado las declaraciones del gobernador del Banco de España, José María Linde, sobre los recortes de Rajoy diciendo que no son austeridad, sin patriotismo. Carmona, que considera a Linde "un buen economista", cree que "no ha tenido una opinión acertada". En este sentido, ha subrayado que "Patriotismo no es reducir en 20.000 millones la Sanidad pública, reducir en 30.000 funcionarios la Sanidad, reducir el 20% la Educación Pública" y ha añadido que "la mejor declaración de patriotismo es la declaración de la Renta".