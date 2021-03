Fernando Simón comentó en 'Lo de Évole' el papel que juegan las mascarillas en la pandemia de coronavirus, asegurando que "no es clave para controlar la transmisión si no puedes mantener otras medidas". "No es cierto que sea necesario que todo el mundo la lleve", aseguraba junto a Jordi Évole.

Para Boticaria García, estas palabras "es como decir que no hacen falta los test de antígenos si estuviéramos todos vacunados". "A día de hoy es imposible saber quién está enfermo y quién no está enfermo", añade Marián García.

"Como dice mi padre, 'el que mucho habla, mucho yerra'. Fernando Simón habla mucho y puede que sus declaraciones se malinterpreten o se saquen de contexto, pero la mascarilla sigue siendo imprescindible", zanja.