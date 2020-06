La farmaceútica Boticaria García ha respondido dudas del público de laSexta Noche sobre el coronavirus. En lo referente a los geles hidroalcohólicos, Sanidad ha informado de que hay un riesgo porque como tiene un porcentaje de etanol hace que sean altamente inflamable. Por tanto, recomienda no fumar inmediatamente después de haber utilizado estos geles.

Boticaria García ha explicado cuáles son las precauciones que tenemos que tener antes antes de ir a la playa o a la piscina a la hora de echarnos el gel hidroalcohólicos. "Toda la vida nos han dicho que antes de ir a playa no nos pongamos colonia porque lleva alcohol y más o menos con un gel hidroalcohólico pasa lo mismo. El alto contenido en alcohol puede irritar la piel y cuando nos da el sol puede generar una dermatitis irritativa", ha afirmado.

Sin embargo, ha pedido que "nadie se asuste", y ha indicado que lo único que hay que hacer es "evitar usarlo antes de la playa, utilizar fotoprotección y que nadie piense que esto va a a autoexplosionar, como se ha difundido en algunos bulos". "No usarlo en la playa, pero sin alarmarnos", ha pedido, subrayando que "el gel hidroalcohólico debe ser usado en momentos muy puntuales y menos con el calor del verano; lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón".

Sobre el aire acondicionado: "Las corrientes de aire podrían desplazar el coronavirus"

A la pregunta de si es seguro poner el aire acondicionado, la farmacéutica ha señalado que "sabemos que ha habido estudios que dicen que las corrientes de aire acondicionado podrían desplazar el virus". "Lo que hay que intentar es que las corrientes no apunten directamente a las personas, incluso poner mamparas de metacrilato para separar, pero que nadie se agobie pensando que el virus va a estar criando en el aire acondicionado porque no se puede multiplicar si no es en células humanas", ha indicado.

Por último, en lo referente a la recomendación de Sanidad de no utilizar lámparas ultravioleta, Boticaria García ha recordado que el Ministerio ha dicho que "no hay evidencia de que acabe con el coronavirus, y el en caso de que se utilice tiene que ser por profesionales con equipos de protección porque la radiación que emite es potencialmente cancerígena y puede ser muy dañina para la piel". "Volvamos a la lejía de toda la vida y al agua y jabón", ha reclamado.