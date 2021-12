La periodista Angélica Rubio ha asegurado que "no va a haber un gran apagón" en España. "Tenemos una red eléctrica de primer nivel, gracias a inversión público-privada, lo que hace que no tengamos apagones, mientras que en California sí que los tienen", ha manifestado.

Rubio ha defendido que "en esto somos muy buenos y hay que decirlo", al tiempo que ha asegurado que no va a haber desabastecimiento de productos. "No lo tuvimos en lo peor de la pandemia, no lo vamos a tener ahora", ha afirmado.