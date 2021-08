María Claver y Elisa Beni protagonizaron en laSexta Noche un tenso encontronazo en el debate sobre la Conferencia de Presidentes. Durante su intervención, Claver destacó que España está "a la cabeza del mundo en olas" de coronavirus, tras lo que Beni le respondió que "para ser creíble, hay que decir una cosa y también la otra, que estamos a la cabeza en olas, pero también en vacunación".

"El problema es que no quiero ser creíble. Aspiro a decir lo que pienso. Si es creíble o no, lo decidirá cada uno en su casa", manifestó Claver, tras lo que se inició un tenso encontronazo entre ambas, en el que Beni le dijo a la otra: "Debatimos cuando tú me des permiso". Además, María Claver criticó que "la foto de los presidentes nos ha costado la friolera de 200 millones de euros solo para que estuviera Urkullu", una afirmación a la que reaccionó Elisa Beni.