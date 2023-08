Pablo González, fundador de 'TRIVU', expresó en laSexta Xplica que se "alegro mucho de que a las empresas les vaya bien, porque es un buen síntoma a nivel país", al tiempo que lamentó que "se entre en la crítica fácil de que hay empresas ganando mucho dinero". "Ojalá todas ganaran más y mejor", manifestó.

Sin embargo, el empresario dijo que "es absolutamente inaceptable que en España no haya justicia fiscal, en cuanto a que las pequeñas y medianas empresas pagan muchísimo más comparado con las grandes empresas que, además, no son representativas cuando cogemos el marco económico y vemos que lo que supone las grandes compañías no es ni de lejos lo que supone las pequeñas y medianas empresas".

Así, González defendió que "seguir asfixiando a nivel fiscal con los impuestos que tenemos a día de hoy a las pequeñas y medianas empresas va en contra de cualquier modelo o planteamiento de crecimiento y desarrollo económico, y también social". "Lo que tenemos que hacer es dejar a la gente vivir, dejar a las empresas hacer, trabajar, y quitar tantísimas trabas que lo que hacen es dificultar la actividad económica y no dejar que el empresario pueda hacer libremente lo que quiere, que no significa hacer lo que le dé la gana, sino que pueda hacer las cosas que tiene que hacer mejor", concluyó.