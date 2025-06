Monrosi: "Ni una sola persona en el PSOE atisba que sea sostenible esta legislatura hasta 2027"

Santos Cerdán está en el punto de mira después de que el último informe de la UCO de la Guardia Civil le haya involucrado con el cobro de mordidas en la trama Koldo. Una noticia que ha golpeado duramente al PSOE y al Gobierno.

De hecho, José Enrique Monrosi, en laSexta Xplica, ha desvelado que el golpe ha sido de tal magnitud que ninguna persona del entorno de la formación con la que haya hablado ve viable que Pedro Sánchez aguante la legislatura hasta su fin natural, en 2027.

"Lo que sí he podido constatar es que ni una sola persona en el PSOE, en Moncloa y en el Gobierno atisba que sea sostenible esta legislatura hasta 2027. Creen que Sánchez tenía que decir eso, era urgente lanzar un mensaje de tranquilidad. Pero yo no he hablado con ninguna persona que se imagine que este Gobierno aguante con la legislatura hasta 2027. No se imaginan cuál es la vía de escape para hacer sostenible la legislatura", explica.

El periodista ha señalado que se debe a que "esto afecta directamente a la credibilidad del presidente": "Son su gente, con la que él mismo ha trabajado 13 años codo con codo. Ya no es que no imaginen como llegar a 2027, es que las personas con las que hemos hablado no se imaginan cómo sobrevivir a la semana que viene".