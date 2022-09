"Ojalá los salarios en este país fueran dignos. Y empezar con una subida del SMI y que llegáramos a los 1.100 euros sería un gran éxito", reconoce en laSexta Noche Santiago Martínez-Vares. Sin embargo, el asesor político considera que "nos estamos haciendo trampas al solitario, porque no pensar en la economía sumergida que existe en España a día de hoy y que no aflora en el mercado laboral es absurdo", declara. Para él, "una de las grandes asignaturas pendientes que tiene este país es levantar esa economía sumergida". Martínez-Vares cree que la subida del SMI es algo con lo que está de acuerdo todo el arco político, sin embargo, la periodista Angélica Rubio le recuerda que el PP votó en contra dos veces.

"El otro día vimos a la ministra de trabajo haciendo un discurso desde la trinchera y señalando a una parte como culpable" asegura el asesor. "Cuando señalas a una parte como culpable te olvidas de que hay muchas personas como ese ganadero, ese heladero, que también son empresarios", un comentario que Afra Blanco negó con rotundidad. "Ese no forma parte de la CEOE y estás dando por sentado que paga el salario mínimo", le respondía la sindicalista. Tras un tenso rifirrafe, en el que Martínez-Vares asegura que la ministra de trabajo ataca a una de las partes que tiene que sentarse a negociar y la activista puntualiza, "que no se quiere sentar", Afra Blanco afirma que "la CEOE está en un proceso interno y se le ha pedido que no llegue a acuerdos".

Martínez-Vares vuelve a referirse a Yolanda Díaz, su proyecto político y su papel en el Gobierno: "Lo de esta señora se llamaba 'Sumar' y de repente ha empezado a restar porque hay un escenario electoral a la vuelta de la esquina donde ella va a ser la nada". "A mí, la postura de la vicepresidenta y ministra de trabajo me parece irresponsable y electoralista", concluye.