María del Mar Jiménez trabaja como camarera de pisos. En laSexta Xplica ha contado que, cuando ella pidió su hipoteca le daban el 110%. Sin embargo, una compañera suya que la solicitó diez años después se está encontrando ahora con serias dificultades debido a la gran subida que han experimentado las hipotecas.

"No me parece justo. De pagar 800 euros hace un año y medio ha pasado a pagar ahora 1.605", ha criticado, destacando que su sueldo es de 1.300 euros. "Eso no puede ser", ha insistido.

Un momento que ha aprovechado para recordar que en el pasado se ha rescatado a los bancos con el dinero de las arcas públicas. "Que devuelvan ese dinero o que hagan que los ciudadanos sintamos que se están preocupando por nosotros y nos bajen los intereses", ha pedido.