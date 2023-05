Una exclusiva de 'El Confidencial' desvela que el rey emérito tendría una cuarta hija, Alejandra. En el plató de laSexta Xplica analizan la noticia y José Yélamo explica que no van a mencionar el apellido de Alejandra porque no tiene esa información. "Es una familia que ha tenido muchos problemas tras la muerte del conde de Montarco" en 2005 explica Mábel Galaz, que destaca que este conde, Eduardo de Rojas, tuvo cinco hijos de su primer matrimonio y dos hijos de su siguiente matrimonio, con Charo Palacios.

"Hubo muchos problemas con el testamento y apenas ha habido relación", afirma Mábel Galaz, que analiza las palabras de Ana, hermanastra de Alejandra, en las que asegura que su hermanastra no es hija del conde de Montarco, pero en las que también defiende que fue una decisión de su padre darle los apellidos y había que respetarlo. "Ana no dice quién es el padre de su hermanastra, pero dice que no es hermanastra suya", destaca la periodista, que afirma que "lo ha liado más".

Además, Mábel Galaz asegura que "nunca" recuerda "un comunicado tan contundente como el del rey Juan Carlos diciendo que no había tenido relación" con la duquesa de Montarco y que no tenía ninguna hija llamada Alejandra. "No es algo habitual", asegura Galaz sobre el comunicado del rey emérito: "Respeto las informaciones de todos los compañeros de profesión, pero tengo dudas éticas sobre esta cuestión". "Respeto la vida de los personajes públicos", asegura Galaz, que afirma que Alejandra "tiene derecho a tener esta historia en su intimidad" porque "nunca ha dicho nada". "A esta mujer se le ha marcado de por vida", asegura la periodista, que afirma que es "de la misma manera que le pasó a Isabel Sartorius cuando rompe con Felipe Vi y poco después tiene una hija": "Cuántos ríos de tinta corrieron hablando de que esa niña podía ser de Felipe VI". Sin embargo, Galaz también asegura que si el periodista José María Olmo "tiene pruebas de que esta mujer ha recibido algún tipo de dinero o regalo por ser supuesta hija del emérito, sí tiene una proyección pública.