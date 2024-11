Laura Blanco, a una inquilina con dos niños que lleva meses sin agua caliente: "Creo que deberías buscar otra casa"

Laura Blanco, en laSexta Xplica, ha realizado una afirmación que ha provocado el enfado de algunas personas presentes en el programa de José Yélamo. Todo, por el caso de una inquilina con dos hijos que lleva varios meses sin agua caliente en su piso.

"Creo que si tienes varios meses a los niños sin agua caliente lo adecuado es que busques otra casa", ha expresado la periodista económica en laSexta Xplica.

No gustó demasiado eso a la receptora del mensaje: "No te estoy gritando. Los niños pequeños no deben estar sin agua caliente. Los servicios sociales en este país están para ayudar en estas cosas".

"Es lícito lucrarse con la vivienda en España. El foco se debe poner en los políticos. Aquí se ha recaudado un 8% más en impuestos, ¿cuántos años llevamos hablando de vivienda pública en este país?", concluye.