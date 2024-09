Ricardo Creixems, pluriempleado, visita el plató de laSexta Xplica para contar su experiencia personal en el mercado laboral. Creixems tiene ahora 36 años y ha tenido decenas de trabajos.

"Estamos en un momento de desigualdad y desilusión. Creo que antes era bonito estudiar una profesión vocacional para, al final, vivir de ella. Sin embargo, me he dado cuenta de que hemos llegado al extremo de buscar un trabajo solo para comer, no por vocación", lamenta Ricardo.

Una situación que él mismo ha vivido, pues estudió marketing y después hizo un máster especializado, y ahora trabaja como camarero para poder salir adelante. "Es la salida más habitual", lamenta.

Su historia es la misma que la de miles de jóvenes que optan por estudiar por vocación y terminan trabajando en otra cosa. O incluso dejan atrás su sueño por trabajar en un sitio que les ofrezcan un mejor futuro económico.