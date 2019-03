¿Puede afectar la incertidumbre política a la recuperación económica de España?

EL PROFESOR Y ECONOMISTA GONZALO BERNARDOS, EN LA PIZARRA DE LASEXTA NOCHE

El economista y profesor de Economía en la UAB, Gonzalo Bernardos, explica en laSexta Noche de qué forma puede afectar la situación política actual en España a la economía del país. Bernados explica en la pizarra que "no cumpliremos el déficit público, pero al no tener gobierno no podemos recortar".