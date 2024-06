Julen Bollain, profesor de la Universidad de Modragón, respondió en laSexta Xplica a Javier Díaz-Giménez, quien achacó la precariedad de las personas a sus decisiones. Además, Díaz-Giménez también se mostró convencido de que se "puede aumentar los ingresos en cualquier circunstancia, en cualquier economía y de cualquier forma": "Nadie está obligado a tener el trabajo que tiene exclusivamente y no buscar otro". "En el momento en el que te pongas, lo terminas encontrando", opinó.

Por su parte, Bollain pidió que se deje de "culpabilizar a las personas por que ganen poco dinero o por que ganen mucho". "A mí no me importa que le digan a una persona que gana mucho dinero porque se ha esforzado mucho; a mí lo que me importa es la otra parte de ese discurso meritocrático, que creo que es muy perversa, porque dices que una persona que gana poco o que es pobre lo es porque no se ha esforzado lo suficiente o porque ha tomado malas decisiones, y eso no es verdad", manifestó el profesor.

Así, pidió que se deje "de culpar a las personas", y criticó que no se haga nunca con "el sistema económico que tenemos". "Esto es obviar la realidad. La realidad es que el 73% de la desigual distribución de la riqueza en España proviene de las herencias", subrayó Bollain, a lo que añadió que "quizás una persona que gana poco se esté esforzando muchísimo más que una persona que gana muchísimo dinero, pero esa persona no ha tenido la suerte de nacer en la familia que ha nacido la otra persona".