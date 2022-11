Antonio Piña, magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, ha defendido en laSexta Xplica que "falla la ley, y no los jueces", en referente a la ley del 'Solo sí es sí'. "Una ley tiene que ser técnica, bien hecha, y que prevea todos los supuestos. Cuando hay supuestos que la ley no prevé, y que quedan a un ámbito de interpretación que da lugar a posibles interpretaciones contradictorias, la ley no es correcta y no está bien hecha", ha defendido.

En lo referente a la revisión por parte de la Audiencia Provincial de Ourense de una sentencia que ha tenido como consecuencia la excarcelación de un condenado por intento de agresión. "Los jueces no somos partidarios de excarcelaciones, ni hacemos las cosas sin pensar, pero a los jueces nos vincula la ley y tenemos que aplicarla", ha manifestado, a lo que ha añadido que en el caso de Ourense, se trataba de "un acusado que estaba a punto de cumplir su condena y de que con la nueva ley le correspondía ser excarcelado". "No podíamos esperar a que el Supremo diese un criterio unitario", ha concluido.