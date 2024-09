Carlos III ha tenido un gesto muy comentado con el equipo de rugby de Nueva Zelanda. Y, es que, una de las jugadoras le preguntaba si podían darle un abrazo, a lo que este no dudaba en asentir para acto seguido añadir: "¿Y por qué no?". Tras esto, las jugadoras se abalanzaron sobre él para abrazarle.

Un gesto muy comentado, también entre los colaboradores de La Roca: "Me ha parecido muy achuchable", afirma Marta Critikian, quien observa cómo le cambia hasta la expresión de la cara. Por su parte, Sara Ramos asegura que, "al final", le va a "caer bien".

En cambio, Juan del Val se muestra tajante: "No me parece algo notable. Quiero decir, el vídeo mola mucho, pero nos provoca fascinación que una persona se comporte como una persona", dice criticando al monarca, quien, en el pasado, tuvo algunos gestos desagradables con el equipo de Buckingham Palace.