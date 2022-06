¿Por qué aparejamos siempre el concepto de neandertal a algo peyorativo? Es la pregunta que el periodista y presentador de laSexta noche, José Yélamo, ha lanzado este sábado al escritor Juan José Millás y al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, a razón de la presentación del nuevo libro que han escrito ambos: 'La vida contada por un sapiens a un neandertal'. Y es que el imaginario colectivo de la sociedad tiende a relacionar esta especie con gente retrógrada.

Algo que no comparte Millás: "Neandertal soy yo. Me identifico con ellos porque creo que eran una especie bondadosa, ingenua, a la que extinguieron los sapiens, que no eran muy buenas personas". En esta línea, Arsuaga ha destacado que el que pensemos en los neandertales como algo negativo va ligado a la "proyección de la visión occidental o colonialista de otros pueblos de la tierra. Se proyecta la visión de que lo que no es occidental y blanco, algo salvaje, sobre otras especies humanas, y recibe esa carga negativa".