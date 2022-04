El actor Juan Echanove vuelve al escenario en el Teatro de La Latina de Madrid con una nueva obra, 'Ser o no ser', un clásico histórico que relata en clave de humor la invasión de Hitler a Polonia. "Yo he aprendido con esta función a diferenciar la risa normal de una cierta risa amarga en la que realmente ves los efectos de una guerra, de una invasión", ha afirmado el actor en una entrevista en laSexta Noche con José Yélamo.

La obra llega en una fase nueva de la pandemia, en la que vuelven a verse las caras detrás de las mascarillas. "Son los tiempos que nos tocan vivir", ha lamentado el actor, que también ha dado su sincera opinión sobre la guerra en Ucrania y la situación política en España.

"Hay muchas guerras abiertas en este momento. Pero nosotros pertenecemos a Europa. Esto es una guerra contra un país soberano. Estamos en guerra porque estamos en Europa. Yo seguiré estando absolutamente en contra de la guerra. Y sigo diciendo que no a la guerra, pero no puedo dejar de pensar que es una situación en la que ya vivimos. Estamos metidos en ella. Lo que tenemos que hacer es lo que marque la Unión Europea. Todo lo que hacemos depende de esta unión. Es más grande de lo que podemos asumir a la hora de apoyar a unos americanos", ha aseverado en referencia a la guerra de Irak, cuando se le pudo ver en la tribuna del Congreso con una camiseta de 'No a la guerra'. Puedes escucharlo en el vídeo principal de esta noticia.