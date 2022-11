La sanidad madrileña ha dicho 'basta' al nuevo plan de urgencias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Una de las muchas personas que ha renunciado a su puesto es Alba Alonso, médico rural de urgencias, que cuenta en laSexta Xplica cómo fue su experiencia en un centro donde tenía que atender a "160 pacientes en 24 horas".

"Para hacer bien nuestro trabajo necesitamos tiempo", reivindica. Pese a llevar menos de tres años siendo médico especialista, Alba explica los motivos que le llevaron a renunciar, poniendo el siguiente ejemplo: "Imaginaos que en un quirófano están llamando al cirujano todo el rato al teléfono y que interrumpe la cirugía todo el rato para coger un teléfono. Eso es una consulta de Atención Primaria ahora mismo, es una locura".

Al considerar que no iba a ejercer bien su trabajo, decide renunciar, mostrando su pesar a la hora de trasladar ese malestar a los residentes a los que forma. "¿Qué les digo a mis residentes? ¿Que se queden? No se lo puedo decir, lo ven", asegura. Para Alba, el nivel de formación es "excelente", pero cree que no les dejan "aplicar" esos conocimientos en sus consultas.