José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ha revelado en el programa que ha mantenido una charla con José Luis Ábalos, exministro del Gobierno de Pedro Sánchez y actual diputado del grupo mixto en el Congreso. Al borde de la imputación, Ábalos mantiene que no se ha "beneficiado de nada".

Así lo cuenta Yélamo: "Yo le he preguntado. Ni tú, ni nadie de tu entorno. Ni directa, ni indirectamente. Él dice que no, que no se ha beneficiado de nada. Pero, presuntamente, los que estaban a su alrededor se forraron".

Ahí interviene Alfonso Pérez Medina para realizar el siguiente apunte: "Como mínimo se ha beneficiado de las contraprestaciones. Del chalet para él y del piso para su novia".