José Luis Ábalos está acorralado por el 'caso Koldo'. Su imputación puede llegar en unas horas, quizás en unos días. Ahora, se ha ofrecido voluntariamente a declarar como testigo ante el juez, probablemente, para continuar afirmando su inocencia en un caso en el que el informe de la UCO le sitúa como "el jefe", o al menos así se referían a él tanto Koldo García como Víctor de Aldama.

"Lo he dicho mil veces, que no me he lucrado en el ejercicio público, que no me he enriquecido y cualquiera que sepa de mi sabe que eso es así. Y que no formo parte de ninguna trama", ha sido la última declaración del exministro, que sigue negando la mayor sobre su participación en la trama.

Y cuando la pregunta va sobre hechos que apunta el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, como los más de 80.000 euros que le habría pagado un testaferro por el alquiler de una casa para su pareja, asegura que "hacen falta pruebas": "El informe no acredita nada, en un sistema de derecho lo acreditan los tribunales. Y por lo tanto, esto es una labor de investigación que debe pasar a la fase penal. Una cosa es decir las cosas y otra, probarlas".

"Ahora se tienen que aportar pruebas, uno también tiene el derecho de defensa. Yo veo ahí valoraciones que, a mi modo de ver, no se ajustan a la verdad. Las suposiciones no valen en el proceso penal, hacen falta las pruebas", ha sido otras de sus defensas.

Este viernes, Ábalos ha pedido declarar como testigo voluntariamente, incluso asegurando que lo podría hacer sin abogado: "Intentare defender mi inocencia como lo he intentado hasta ahora, aunque sea ya lógicamente en esta situación. No tengo ningún problema incluso en comparecer a decir verdad, sin asistencia letrada. A todo eso estoy dispuesto también. Mi colaboración va a ser plena. Pero la defensa de mi inocencia también va a ser intensa".